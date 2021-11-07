43. İstanbul Maratonu'nu Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı

Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 43. İstanbul Maratonu başladı. Maratonu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.11.2021 - 11:16

43. İstanbul Maratonu'nu Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı

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İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştiriliyor.

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

Organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu da düzenleniyor. Bu iki kategorideki koşu, geçen yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul youtube kanalından canlı yayınlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişi koşuyor.

Corona virüs nedeniyle bir dizi tedbir de alındı. Tüm katılımcılar için aşı kartı veya son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi beyanı zorunlu.

54 ELİT ATLET KATILIYOR

43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı.

ÖDÜLLER

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinci olanlar 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

YOLLAR KAPATILDI

43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

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