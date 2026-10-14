43 uçak İstanbul Havalimanı'na inemedi

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı.

İstanbul Havalimanı’na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yurt içinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na 16, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na 2, Çanakkale Havalimanı’na 2, Antalya Havalimanı’na 1 uçak yönlendirildi.

Yurt dışında ise Tahran’a 1, Burgaz’a 2, Atina’ya 1 uçak yönlendirilmiştir.

SABİHA GÖKÇEN'DE AKSAMALAR

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verildi, kalkışlar saat 21.42'de durduruldu. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam ediyor.