43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
05.02.2026 09:54
IHA
Iğdır'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 43 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu hükümlü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, “insan ticareti” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek” suçlarından hüküm giyen Azerbaycan uyruklu N.S. yakalandı.
Hakkında 43 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin 480 TL adli para cezası bulunan firari, Iğdır-Nahçivan yolu üzerinde yapılan aramada şüphe üzerine durduruldu.
Yakalanan şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.