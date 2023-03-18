43 yıllık cezaevi sağlam çıktı, 20 yıllık cezaevi tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Diyarbakır’da en çok hasarlı binaların bulunduğu Bağlar ilçesinde zarar görmeyen yapılardan biri de E Tipi Cezaevi oldu.

‘Anı ve Etnografya Müzesi’ olarak hizmet verecek olan cezaevi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne devredildi. İçindeki bazı yapıların yıkımı için kurul kararı çıkarılırken, bazılarının da güçlendirilmesi yapılacak. 5 bloktan oluşan, toplam parsel alanı 49 bin 204 metrekare, kapalı alanı da 16 bin 462 metrekareden oluşan yapının çalışmaların ardından iki giriş kapısı olacak.

Deprem nedeniyle çalışmaların durduğu E Tipi Cezaevi’nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde yapıların hasar görmediği tespit edildi. E Tipi Cezaevi’nin çevresindeki binalardan bazılarının ise yıkıldığı bazılarının ise ağır hasarlı olduğu bildirildi.

20 YILLIK CEZAEVİ, ZEMİNDE SIVILAŞMA NEDENİYLE BOŞALTILDI



Kayapınar ilçesinde yapımına 1995 yılında başlanan ve 2003 yılında açılan D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde de ekipler inceleme yaptı. Yapı kontrol ekipleri, bazı noktalarda hasar tespit etti. Ekipler, temelindeki su nedeniyle zeminde sıvılaşma olduğu gerekçesiyle cezaevinin boşaltılmasına kararı verdi. Bunun üzerine 300 tutuklu ve hükümlü 6 Mart’ta başka iller nakledildi.

