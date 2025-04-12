430 bin lira değerindeki şampiyon köpeği çalan hırsız yakalandı
Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) 2024 Ankara Kupası Şampiyonası'nda Türkiye Yavru Şampiyonu olan köpek çalındı. Değerinin 10 bin euro (430 bin lira) olduğu belirtilen İngiliz Bull Terrier cinsi köpeği çalan hırsız yakalanıp tutuklandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 30 Mart'ta kimliği belirsiz kişi, bir iş yerinin önünde bulunan köpek kulübesinin kapı kilidini kırarak Türkiye'de 30, Ankara'da ise 2 tane bulunan KIF sertifikalı İngiliz Bull Terrier cinsi "Anapolis" isimli köpeği çaldı.
DEĞERİ 10 BİN EURO
KIF 2024 Ankara Kupası Şampiyonası’nda Türkiye Yavru Şampiyonu olan ve değerinin 10 bin euro olduğu belirtilen köpeğin sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti.
KÖPEK GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU
Ekipler, adrese düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Köpek, şüphelinin adresinin yakınlarında bulunan barakada gizli bölmede bulunup sahibine teslim edildi.
HIRSIZ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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