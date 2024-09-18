44 ilde uyuşturucu operasyonları: 293 şüpheli yakalandı

44 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-39” operasyonlarında 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirililken, 293 şüpheli yakalandı.

44 ilde uyuşturucu operasyonları: 293 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ilde "Narkoçelik-39"operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 470 kilogram madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 293 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

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