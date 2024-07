44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidinden ilginç savunma: Tutukluluk olmamın hiç kimseye faydası yok

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili 3’ü tutuklu, 6 kişinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü.



4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar şantiye şefleri Murat Kaş (39), Halil İbrahim Us (34), tutuklu yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız (55) ile ölenlerin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Müteahhit Hasan Çam (53) ile statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız (55), duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız (33) ise yaşadığı şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle katıldı.



YILDIZ: ONAY MERCİLERİ BELEDİYELERDİR



Duruşmada ilk savunmasını yapan yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız oldu.



Suçlamaları kabul etmeyen Yıldız, karot örneklerin yönetmeliklere uygun alınmadığını öne sürerek, “Karot örneği alan bilirkişilerin duruşmada dinlenmesini talep ediyorum. Çünkü karotlar bilirkişilik kılavuzuna göre alınmamış. Daha az hasar görmüş 2 bodrum kat varken özellikle hasar görmüş, iş makinelerinin çalışmalar sırasında bir taraftan alıp diğer tarafa attığı yerlerden karot alınmış. Ben kasıt arıyorum. Ayrıca bizler yapı denetim olarak her kontrolümüzü belediyenin onayına sunarız ve onlar da gelip inceleyerek onaylar. Onay mercileri belediyelerdir, tahliyemi talep ediyorum." dedi.