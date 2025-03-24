44 soruşturma, 15 yıl hapis cezası: Firari hükümlü evde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Hakkında 44 suçtan soruşturma dosyası olduğu ve 13'ünden arandığı belirlenen firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.



H.G, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.