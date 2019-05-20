Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 25 milletvekiline ait, 44 yeni dokunulmazlık dosyası gönderildi.
Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.
Hakkında fezleke düzenlenen 25 milletvekilinden 16'sı HDP'l, 3'ü CHP'li, 2'si Türkiye İşçi Parti’li, 1'i ise İYİ Parti’li.
Son gelen 44 fezleke ile Meclis’e ulaşan dosya sayısı 382'ye yükseldi.
44 yeni dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e gönderildi
NTV HaberTürkiye
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 25 milletvekili için 44 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 25 milletvekiline ait, 44 yeni dokunulmazlık dosyası gönderildi.