44 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Edremit'te yakalandı

Balıkesir'de 44 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan farari bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT timlerinden oluşturulan özel ekip, E.B. isimli hükümlünün yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

E.B.'nin Edremit’in Güre Mahallesi’ne geleceğinin belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.