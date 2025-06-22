444 bin liralık altın aldırdı, tuvalette kıyafet değiştirip kaçtı

Samsun'da evlenmek isteyen B.Ş. (48) adlı kişiye 2 ay önce telefonla ulaşan Azeri uyruklu bir kadın, iddiaya göre bir arkadaşının kendisiyle evlenebileceğini söyleyip buluşma teklifinde bulundu.

20 Haziran 2025 tarihinde saat 13.50 sıralarında Samsun Otogarı’nda gerçekleşen buluşmaya T.I. (28) ve K.S. (28) adlı Azeri uyruklu 2 kadın eşlik etti. 2 kadın B.Ş. ile birlikte bir AVM’ye gidip buradaki kuyumcudan 444 bin TL değerinde altın aldılar.

Altınları evlenecek olan T.I. teslim aldı. B.Ş. ve T.I., K.S. adlı kadını otogara bırakıp AVM'ye geri döndüler. T.I. kendisiyle evlenmek isteyen B.Ş.'den kurtulup 444 bin liralık altınlarla kaçmak için tuvalete girdi ve ortadan kayboldu.

Dolandırıldığını anlayan B.Ş. polise şikayette bulundu.

KILIK DEĞİŞTİRİP KAÇMIŞ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası incelemelerinde, T.I.'nın tuvaletten şapka ve gözlük takıp, erkek kıyafetleriyle çıktığını ve dolmuşa binip kaçtığını tespit etti.

Polis, otogar güvenlik kamerası görüntüsünü incelediğinde ise diğer şüpheli kadın K.S.'nin de terminal tuvaletinde kıyafet değiştirip başını açtığını, ardından ticari taksiyle İlkadım ilçesinde bir adrese gittiğini belirledi.

SERBEST BIRAKILDI

Dolandırıcılık Büro ekipleri, olayla ilgili K.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. T.I.'nın ise yakalanmasına çalışılıyor.

Polisteki sorgılanması tamamlanan K.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.