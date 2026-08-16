45 dakikalık jet ski gezisi kabusa döndü: 16 saat denizde kaldılar

Tayland 'da tatil yapan Fransız bir aile, jet ski gezisi sırasında ölümden döndü.

50 yaşındaki baba ile 5 ve 7 yaşlarındaki iki oğlu, kiraladıkları jet skinin Koh Samui Adası açıklarında devrilmesinin ardından denizde 16 saatten fazla sürüklendi.

Yerel yetkili Amorn Chomchoey, kurtarıldıklarında üçünün de çok miktarda deniz suyu yuttuğunu, solgun ve bitkin olduklarını söyledi.

Baba ve çocukları sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı, kısa süre sonra taburcu edildi.

45 DAKİKALIK GEZİ İÇİN KİRALADI

Bangkok Post'un haberine göre baba, perşembe günü yerel saatle 17.00 sıralarında jet skiyi 45 dakikalık bir gezi için kiraladı.

Jet skinin kararlaştırılan zamanda geri getirilmemesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verildi.

Ekipler sürat tekneleri ve jet skilerle Koh Samui çevresinde ve yakındaki Koh Phangan Adası yönünde arama çalışması başlattı.

Gece boyunca koşullar nedeniyle çalışmalara ara verilirken, baba ve iki oğlu ertesi sabah hâlâ denizde sürüklenirken bulundu.

Üç kişi cuma günü saat 10.00 sıralarında kurtarıldı.

DALGALAR JET SKİYİ DURDURDU

Baba, yetkililere kiralama süresinin sonlarına doğru sert dalgaların jet skiye çarptığını ve motorun durduğunu anlattı.

Kurtarma görüntülerinde çocuklardan birinin büyük bölümü suya gömülmüş jet skinin ön kısmında oturduğu, babanın ise yakınında can yeleğiyle yüzerek kurtarma ekiplerine el salladığı görülüyor.

Çocukların annesi ve ablasının ise üçlünün dönüşünü sahilde beklediği belirtildi.

Yetkililer, ailenin olayın ardından Tayland'da kalmaya ve tatillerine devam etmeye karar verdiğini bildirdi.