4,5 milyar liralık bahis operasyonu: 2 bin 251 banka hesabına el konuldu, 24 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Adana merkezli altı şehirde yeni bir operasyon yapıldı.

Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Gaziantep ve Mersin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda hesaplarında 4,5 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 28 zanlıyı yakaladı.

PARA TRANSFERİNE ARACILIK ETTİLER

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları da belirlenen şüphelilerin, sitelere kullanıcı yönlendirmesi yaparak dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri kaydedildi.

YÜZLERCE BANKA HESABINA EL KONULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu şüphelilerden 24'ünün tutuklandığı, dördü hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilere ait 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına da el konuldu.