4,5 milyar liralık bahis operasyonu: 2 bin 251 banka hesabına el konuldu, 24 şüpheli tutuklandı
14.03.2026 15:45
Son Güncelleme: 14.03.2026 16:00
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin para transferine aracılık ettikleri belirlendi. (Foto: Arşiv)
Adana'da yapılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 2 bin 251 banka hesabına el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 24'ü hakkında tutuklama kararı verildi.
Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.
Bu kapsamda Adana merkezli altı şehirde yeni bir operasyon yapıldı.
Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Gaziantep ve Mersin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda hesaplarında 4,5 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 28 zanlıyı yakaladı.
PARA TRANSFERİNE ARACILIK ETTİLER
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.
Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları da belirlenen şüphelilerin, sitelere kullanıcı yönlendirmesi yaparak dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri kaydedildi.
YÜZLERCE BANKA HESABINA EL KONULDU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu şüphelilerden 24'ünün tutuklandığı, dördü hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilere ait 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına da el konuldu.