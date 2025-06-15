45 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yol yürürken yakalandı

Adana'da polis ekipleri, 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gasp, yağma, hırsızlık ve tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Muhammed E.A'yı yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.



Ekipler, firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda olduğunu belirledi.



Bölgeye giden ekipler, Muhammed E.A'yı yolda yürürken yakaladı.



Muhammed E.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

