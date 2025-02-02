45 yıldır 3 metrekarelik dükkanda çalışıyor: Müşterilerimin çoğu yaşlı

Teknolojiye direnen Bingül, "Müşterimin çoğunluğunu eski el makinesiyle tıraş ederim. Onlar memnun, ben memnun. Eski kültürün yok olmaması için elimden geleni yapıyorum. Genç nesilleri elektrikli makineyle tıraş ediyorum, genç nesil hızlı tıraşı seviyor. Müşterilerimin çoğunluğu yaşlı, yeni nesil çok az gelir" dedi.