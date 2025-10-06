450 bin lira değerinde: 7 çuval Antep fıstığını çalıp kaçtı
Gaziantep'te bir şüpheli, 450 bin TL değerindeki 535 kilogram Antep fıstığını çaldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde sabah saatlerinde fıstık haline gelen kimliği belirsiz bir kişi, 450 bin TL değerindeki 535 kilogramlık 7 çuval Antep fıstığını çaldı.
Şüpheli, çuvalları araca yükleyip olay yerinden uzaklaştı.
Durumu fark eden iş yeri sahibinin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINDA
Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda fıstık hırsızı yakalanarak gözaltına alındı.
Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.