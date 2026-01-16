450 yıllık camide yangın çıktı. Cami kullanılamaz hale geldi

Ovaşeyhler köyündeki Elekler Camisi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Cuma namazının kılındığı esnada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek caminin tamamını sardı.

Camide bulunan vatandaşların kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiye ekipleri, jandarma ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, olay yerine sevk edildi.

Ahşap caminin yangınında can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 450 yıllık olduğu öğrenilen ahşap cami tamamen kullanılamaz hale geldi.

Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, olay yerine gelerek yetkililerden yangına ilişkin bilgi aldı.

Kaymakam Bulut, yangının cuma namazının kılındığı esnada çıktığını ve 450 yıllık caminin vakıflara kayıtlı olduğunu söyledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.