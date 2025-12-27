455 bin konut teslim töreni. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın kıvancındayız

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından başlatılan inşa seferberliği tamamlanıyor.

Deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 konut ve iş yerinin yapımı bitti.

Doğuş Grubu'nun Hatay Valiliği ile yeniden inşa ettiği Hatay Meclis Binası ile aslına uygun inşa edilen Habib-i Neccar Camii de bugün açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor.

“SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN KIVANCINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Siz bize güvendiniz, inandınız, oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de size layık olmak adına ne gerekiyorsa yaptık. Zorlukları birlikte aştık, yaralarımızı sabırla şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum 23 yıl boyunca emanetine hıyanet etmedik size ve milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. Bugün alnımız ak başımız dik bir şekilde sizin karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru kıvancı ile sizin ve aziz milletimizin huzurundayız.” dedi.

Muhalefeti de eleştiren Erdoğan "Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı." diyen Erdoğan "Afetzedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. Yalan haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı." ifadelerini kullandı.

“SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Erdoğan şöyle devam etti:

“Biz yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf oy vermedi diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Şimdi hiçbir ortalıkta yok, deprem turistleri yok evleri mültecilere verecek diyenler yok. Devlet ile milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok ama biz buradayız sizlerle beraberiz. Sizi asla yalnız bırakmayacağız."