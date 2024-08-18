47 ayrı suç kaydı ve 16 yıl hapis cezası bulunuyordu! Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de 47 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

47 ayrı suç kaydı ve 16 yıl hapis cezası bulunuyordu! Eskişehir'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 16 Ağustos 2024 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenini korumaya yönelik çalışma yapıldı.

Gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde İ.A. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Sigorta Çalışanı Olarak Tanıtmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarının da aralarında bulunduğu 47 adet suç kaydının bulunduğu belirlenirken, hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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