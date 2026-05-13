47 ilde DAEŞ operasyonu. 324 şüpheli yakalandı
13.05.2026 11:11
DAEŞ terör örgütüne yönelik 47 ilde operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı 47 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
47 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 47 ilde DAEŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.