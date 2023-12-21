47 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 376 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 dedektör köpeğin katılımıyla aralarında Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 47 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.



Operasyonlarda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, 376 şüphelinin de yakalandığını vurguladı.



Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.