47 ilde FETÖ operasyonu: İş insanı hakkında tutuklama kararı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından örgüte eleman ve finans sağlayan, aralarında iş insanlarının da olduğu 225 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel yapısı deşifre edildi, örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı belirlendi.

Yine operasyon kapsamında örgütün eleman temin etme yöntemleri tespit edildi. Örgütün daha önce ev ve yurtlarda gerçekleştirdikleri toplantıları, yurt dışında da devam ettirdiği öğrenildi. BALKAN ÜLKELERİNDE TOPLANTI YAPTILAR Örgüte kazandırdıkları öğrencileri gezi bahanesiyle genellikle Balkan ülkelerine götüren örgüt yöneticilerinin burada toplantılar düzenlediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, üyeler tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.