47 kişinin zehirlendiği tavuk dönerci mühürlendi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yedikleri tavuk sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısı 47'ye yükseldi. Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yenişehir çarşı merkezindeki işletme belediye ekiplerince mühürlendi. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, alınan numuneler de incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.