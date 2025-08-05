47 yavru caretta caretta denize ulaştı

Aydın’ın Didim ilçesinde "iribaş" cinsi deniz kaplumbağaları, son dönemde yuvalama için Didim’i tercih ederken bu sene ilçede bilinen tek yer 3.Koy Halk Plajı oldu. Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası 3. Koy Halk Plajına yuvalarını bırakan, sürpriz ise Taşburun mevkiinden geldi.



Taşburun mevkiine yumurta bırakan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yumurtalarını sahile gelen vatandaşlar tespit etti. Sahildeki vatandaşlar yavruları görünce durumu, Didim Belediyesi’ne bildirdi. Didim Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket ederek, yumurtadan çıkan yavruları denize ulaşmasını sağladı. Belediye ekiplerinin duyarlılığı sayesinde 47 yavru kaplumbağa denize ulaşırken o anlar ise kaydedildi.



Öte yandan ise koruma altına alınan 3.Koy Halk Plajı’ndaki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası yuvasında önümüzdeki günlerde Didim Belediyesi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü/DKMP ve EKODOSD ekipleriyle inceleme yapılacağı öğrenildi.