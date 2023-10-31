48 ilde çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 50 gözaltı

İstanbul merkezli 48 şehirde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ile mücadele operasyonu düzenlendi.



Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.



Bakan Yerlikaya, baskınlarda 50 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Gözaltına alınanların; çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, ve bulundurmayla suçlanıyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği tespit edildi.” ifadelerini kullandı.