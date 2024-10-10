48 kişiye mezar olan Sedarbey Apartmanı davasında karar çıktı: Müteahhide 13 yıl 4 ay hapis

Duruşmada, müştekilerin avukatı Emrullah Kurar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Sanık avukatı Necati Dağ ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat yönünde karar verilmesini istedi.



Savunmaların ardından mahkeme, sanık Ali Serdar Kazancı'ya bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.



SERDARBEY APARTMANI’NDA 48 KİŞİ CAN VERDİ



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yıkılan, 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı’na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu Kazancı hakkında dava açılmıştı.