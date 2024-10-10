48 kişiye mezar olan Sedarbey Apartmanı davasında karar çıktı: Müteahhide 13 yıl 4 ay hapis
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin yargılamalar sürüyor. Depremin merkez üssünde yıkılan binalardan biri de Serdarbey Apartmanı’ydı… Serdarbey Apartmanı’nda 48 kişi can verdi. Binanın müteahhidi Ali Serdar Kazancı’nın tutuksuz yargılandığı dava karara bağlandı. Kazancı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde kentte yıkılan Serdarbey Apartmanı’na ilişkin davada karar belli oldu.
Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık müteahhit Ali Serdar Kazancı duruşmaya katılmadı.
Duruşmada, müştekilerin avukatı Emrullah Kurar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı Necati Dağ ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat yönünde karar verilmesini istedi.
Savunmaların ardından mahkeme, sanık Ali Serdar Kazancı'ya bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
SERDARBEY APARTMANI’NDA 48 KİŞİ CAN VERDİ
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yıkılan, 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı’na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu Kazancı hakkında dava açılmıştı.
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