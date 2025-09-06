48 yıl hapis cezası alan oğluna "Ağabeylerine selam söyle" dedi
Aydın'da 48 yıl hapis cezası alan kişi, cezaevine gönderilirken annesi tarafından “Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle” şeklinde uğurlandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve toplam 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan Eşref Çeşmekuran, akşam saatlerinde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince saat 17.00’de düzenlenen operasyonla yakalanan Çeşmekuran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan hükümlünün annesi, oğlunu cezaevine gönderirken, “Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle” dedi.
