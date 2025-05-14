49 ilde tefeci ve dolandırıcılara operasyon: 146 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Adana, Erzurum, Kahramanmaraş, Yalova ve Düzce'nin de arasında bulunduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

"SAHTE ALTIN ATÖLYESİ DEŞİFRE EDİLDİ"

Haklarında "Nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, zimmet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan 146 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, operasyonlarda sahte altın atölyesi bulunduğunu, ruhsatsız 8 tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildiğini kaydetti.