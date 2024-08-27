49 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 ton 428 kilogram uyuşturucu ve 336 sokak satıcısı yakalandı

49 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-35" operasyonlarında, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Opersyonlarda 336 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

49 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 ton 428 kilogram uyuşturucu ve 336 sokak satıcısı yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve imalatı yapanlara yönelik Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da arasında olduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 832 ekip, 2 bin 81 personel, 10 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 336 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu ile 888 bin 923 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

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