49 yıl hapis cezası ile aranan hırsızlık şüphelisi motosiklet çalarken yakalandı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, bir şüphelinin motosiklet çalmaya çalıştığını tespit etti. Suçüstü yakalanan şüpheliye GBT (Genel Bilgi Toplama) yapıldı.

İsmi V.Ü. olduğu öğrenilen şüphelinin yapılan sorgusunda, çeşitli hırsızlık suçlarından 49 yıl 15 ay 11 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

V.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.