49 yıldır bölgeyi besliyordu, şimdi kurumak üzere!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 yıldır bölgedeki arazileri sulayan Sulutepe Göleti, kurumak üzere.

İlçeye bağlı kırsal Sulutepe Mahallesi'nde arazilerin sulanmasında yararlanmak için 1976 yılında yapılan ve 360 hektar sulama sahası bulunan Sulutepe Göleti'nin suyu ciddi oranda çekildi.

Neredeyse kuruma noktasına gelen göletteki çekilme ve tabanda oluşan çatlaklar, drone ile görüntülendi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, sıcaklıkla birlikte artan buharlaşmanın su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Şahinalp, iklim değişikliğiyle birlikte yağışların ve sıcaklıkların mevsimler arasında yer değiştirdiğini belirtti.

Bölgede ortalama sıcaklıklarda bir artış olduğunu aktaran Şahinalp, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 1991-2020 arasındaki yıllık sıcaklık ortalamalarının Şanlıurfa'da 18,1'den 19'a ulaştığını, aylar bazında ortalamalar ele alındığı da önemli bir artış olduğunu dile getirdi.

BÖLGEDE BUHARLAŞMA DA ARTTI

Şahinalp, bölgede son yıllarda şiddetli kuraklığı gözlemlediklerine, bunun da özellikle Sulutepe ve diğer göletleri de etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalmış olması, özellikle yağmurlarla veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını azaltmış oluyor. Bunu kümülatif olarak ele aldığınız zaman kuraklaşmanın etkisi özellikle içme suyu, kullanma suyu veya tarımsal suyun kaynakları olan baraj ve göletlerdeki su miktarında azalmasını etkilemiş oluyor.

Yaz sularında yaşanan kuraklık, büyük bir kısmı mevsimlik olan bu akarsuların, derelerin, çayların, su miktarını da azaltıyor. Sıcaklıklarını artmış olması ister istemez bu alanlardaki buharlaşmayı da arttırıyor. Bu da zayıf beslenme havzası olan göletlerin kurumasına yol açan bir etkendir."

Şahinalp, su israfından kaçınmanın önemine işaret etti.