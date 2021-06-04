4 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 94 can kaybı, 6 bin 169 yeni vaka

Türkiye'nin 4 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

04.06.2021 - 19:26 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 20:09

4 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 94 can kaybı, 6 bin 169 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, en son 20 Mart'ta 95 olarak kayıtlara geçen günlük vefat sayısı, 75 gün sonra tekrar 100'ün altına inerek 94 kişi olarak kayıtlara geçti, hasta sayısı 552 oldu.

Ağır hasta sayısı 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 34 bin 469'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, vefat sayısı 47 bin 976 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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