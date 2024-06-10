4 ilde orman yangını: 1'i kontrol altına alındı, 3'üne müdahale sürüyor

Adana’nın Feke, İzmir’in Bergama, Tokat’ın Niksar ve Balıkesir’in Altıeylül ilçelerinde orman yangını çıktı. Adana, Balıkesir ve Tokat’taki yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. İzmir’deki yangın ise kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

4 ilde orman yangını: 1'i kontrol altına alındı, 3'üne müdahale sürüyor

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, , ve 'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

4 ilde orman yangını: 1'i kontrol altına alındı, 3'üne müdahale sürüyor - 1

BERGAMA’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

’in Bergama ilçesindeki kontrol altına alındı.

Bozyerler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

4 ilde orman yangını: 1'i kontrol altına alındı, 3'üne müdahale sürüyor - 2

TOKAT'TA YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

’ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı.

Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

4 ilde orman yangını: 1'i kontrol altına alındı, 3'üne müdahale sürüyor - 3

BALIKESİR'DE

’in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 120 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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