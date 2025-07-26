4 polis yaralanmıştı: Her şeyi kuyumcu organize etmiş!

Gaziantep'te kuyumcu toptancısına motosiklet ile yaklaşarak bacağından vurup, 18 kilogram altını gasbedip, düzenlenen operasyonda ise polislere silahla karşılık vererek 4 polisin yaralanmasına neden olan H.İ.K. ve E.Ö. ile kuyumcu M.U. ve iş birliği yaptıkları S.K, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, otogar yakınlarında bir otobüs durağında bekleyen ve yanında içi dolu altın çantası bulunan kuyumcu toptancısı Ö.Y. isimli vatandaş, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olayda Ö.Y.'yi ayaklarından yaralayan şahıslar, içerisinde 18 kilo altın olduğu belirlenen çantayı alarak kaçtı.



140 kamera incelendi, adım adım iz sürüldü, şüpheliler tespit edildi

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 kilometrekarelik alanda 140 kamerayı inceleyerek adım adım gaspçıların izini sürdü. Polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 2 şahıs ile bunlara destek veren 2 kişinin yerini belirledi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.İ.K. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıslar, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı'nda yaşanan kovalamaca sonucu kıstırıldı.



"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Şahıslara 'teslim ol' çağrısı yapan polis ekiplerine şüphelilerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaşanan silahlı çatışmada 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 18 kilogram altını gasbeden ve polise ateşle karşılık veren H.İ.K. ve E.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Takip eden soruşturma sonucunda olayda dahli olduğu belirlenen M.U. ve S.K. isimli şahıslar bulundukları yere yapılan baskınla gözaltına alındı.

HER ŞEYİ KUYUMCU ORGANİZE ETMİŞ



Şahısların yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri çapraz sorguya aldı. Yapılan sorgulamanın ardından, olayın, altın toptancısı Ö.Y.'nin yüklü miktardaki 18 kiloluk altınla geleceğini bilen kuyumcu M.U. tarafından bizzat organize edildiği ortaya çıktı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.