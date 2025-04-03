4'üncü günde acı haber geldi: Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni bulundu

Merkeze bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta saat 22.00 sıralarında ayrılan Hilmi Güleşir'e ait mont, ailesi tarafından Burdur Gölü Sahili'nde bulunduktan sonra arama çalışmaları, Burdur Gölü'nde yoğunlaştırıldı.



Aramalara bugün de devam edildi.



Drone destekli yürütülen çalışmalar kapsamında bugün saat 12.30 sıralarında, kıyıdan 25 metre açıkta su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.