4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kadın, 4. kattan düştü. Yaşlı kadın ağır yaralandı.

4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Gazipaşa Mahallesi Gazi Ünsal Ertekin Sokak’ta bulunan bir apartmanda 4. katında tek başına yaşayan L.Y (68), henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet

Hastanesi’ne kaldırıldı. L.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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