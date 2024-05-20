4'üncü kattan düşüp öldü: Nazlı'nın sır ölümü

Konya'da 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 40 yaşındaki Nazlı Akdoğan, yaşamını yitirdi. Akdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

4'üncü kattan düşüp öldü: Nazlı'nın sır ölümü

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan ev kadını Nazlı Akdoğan, bilinmeyen nedenle pencereden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazlı Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nazlı Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Akdoğan'ın nasıl düştüğü araştırıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi

Ankara’da inşaatta iş kazası: 2 işçi öldü

Ankara’da inşaatta iş kazası: 2 işçi öldü

Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü

Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü

Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Gümüşhane’de yangın: 30 hektarlık alan zarar gördü

Gümüşhane’de yangın: 30 hektarlık alan zarar gördü

Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişi hakkında soruşturma izni

Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişi hakkında soruşturma izni

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...