4'üncü kattan düşüp öldü: Nazlı'nın sır ölümü

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde 7 katlı binanın 4'üncü katında oturan ev kadını Nazlı Akdoğan, bilinmeyen nedenle pencereden beton zemine düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazlı Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Nazlı Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Akdoğan'ın nasıl düştüğü araştırıyor.

