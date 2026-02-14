4'üncü kattan kamyonetin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı
14.02.2026 04:07
Anadolu Ajansı
AA
Mersin'de 17 yaşındaki bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde 17 yaşındaki E.Ç. henüz bilinmeyen nedenle bir binanın 4'üncü katından park halindeki kamyonet kasasına düştü.
Ailesinin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı E.Ç.'yi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.