4'üncü kattan perdeleri bağlayarak inmeye çalıştı

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ev arkadaşı ile kavga edip evden kaçmak isteyen adam, yaşadıkları binanın 4'üncü katındaki daire penceresinden evdeki perdeleri birbirine bağlayıp aşağı inmeye çalıştı.



Bu sırada ağırlık sebebiyle perdelerin kopması sonucu adam, apartman boşluğuna düştü.



Olay sonrası ihbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam ekiplerin müdahalesi sonrası sedye ile taşınarak ambulansa bindirilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.