4'üncü kattan perdeleri bağlayarak inmeye çalıştı

İstanbul Esenyurt'ta ev arkadaşıyla kavga ettikten sonra perdeleri birbirine bağlayarak 4. kattan kaçmaya çalışan kişi, perdeler kopunca apartman boşluğuna düştüp yaralandı.

4'üncü kattan perdeleri bağlayarak inmeye çalıştı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ev arkadaşı ile kavga edip evden kaçmak isteyen adam, yaşadıkları binanın 4'üncü katındaki daire penceresinden evdeki perdeleri birbirine bağlayıp aşağı inmeye çalıştı.

Bu sırada ağırlık sebebiyle perdelerin kopması sonucu adam, apartman boşluğuna düştü.

Olay sonrası ihbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam ekiplerin müdahalesi sonrası sedye ile taşınarak ambulansa bindirilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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