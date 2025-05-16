5,2'lik depremin bilançosu: Yedi evde çatlaklar oluştu

Merkez üssü Kulu ilçesi olan deprem başkent Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

17 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Deprem sonrası 17 kişi, ayak burkulması ve anksiyete krizi şikayetiyle Kulu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

Kriz masasına Kulu merkezde üç ve yedi kırsal mahallede ise 26 ev için hasar tespiti ihbarı yapıldı. Ekiplerin inceleme yaptığı yapılardan 22'sine hasarsız raporu verilirken, yedi yapıda ise küçük çaplı sıva çatlakları olduğu tespit edildi.

