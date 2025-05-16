5,2'lik depremin bilançosu: Yedi evde çatlaklar oluştu
Konya'da dün meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Hasar tespiti için başvuran 27 evden yedisinde küçük çaplı çatlaklar oluştuğu belirlendi.
Konya'da dün saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kulu ilçesi olan deprem başkent Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede saha çalışması yaptı.
Konya Valiliği tarafından ilçede kriz merkezi oluşturulup gelişmeler takip edildi.
17 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU
Deprem sonrası 17 kişi, ayak burkulması ve anksiyete krizi şikayetiyle Kulu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.
Kriz masasına Kulu merkezde üç ve yedi kırsal mahallede ise 26 ev için hasar tespiti ihbarı yapıldı. Ekiplerin inceleme yaptığı yapılardan 22'sine hasarsız raporu verilirken, yedi yapıda ise küçük çaplı sıva çatlakları olduğu tespit edildi.
Bu yapıların taşıyıcılarında da bir soruna rastlanmadı.
Bir caminin minaresinin aleminin düştüğü belirlendi.
Depremin ardından ilçede hayat normale döndü.
KANDİLLİ - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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