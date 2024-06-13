5.5 milyon TL'lik dolandırıcılık: Sahte karavan çetesi üyeleri tutuklandı

İnternette sahte karavan ilanı vererek iletişime geçtikleri vatandaşları kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle 5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütüne yönelik Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5.5 milyon TL'lik dolandırıcılık: Sahte karavan çetesi üyeleri tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yaz aylarının gelmesini fırsata çeviren suç örgütü üyelerinin, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanı verdikleri, ilana kanan vatandaşlarla kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişime geçtikleri, güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi.

Müştekilerden kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları meblağları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları öğrenilen şüphelilerin, sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

5.5 milyon TL'lik dolandırıcılık: Sahte karavan çetesi üyeleri tutuklandı - 1

Bu yöntemle birçok vatandaşın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş çıkışı olduğu da bildirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 13 şüpheliye yönelik 10 Haziran eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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