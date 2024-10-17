5,8'lik depremin bilançosu: Elazığ'da 20 ağır hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina var

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hasar tespit ekipleirnin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Kurum, şu ana kadar bin 212 ihbarın değerlendirildiğini belirtip "Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir." dedi.



Kurum, paylaşımında "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız." notunu da düştü.