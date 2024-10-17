5,8'lik depremin bilançosu: Elazığ'da 20 ağır hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina var
Malatya'nın Kale ilçesinde 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha tarama çalışması devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından bin 211 ihbarın değerlendirildiğini aktarıp "Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir." dedi.
Malatya'nın Kale ilçesinde, dün saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada kısmi çökme meydana geldi.
4 KİŞİ YARALANDI
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hasar tespit ekipleirnin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kurum, şu ana kadar bin 212 ihbarın değerlendirildiğini belirtip "Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir." dedi.
Kurum, paylaşımında "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız." notunu da düştü.
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