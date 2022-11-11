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5 Afgan'ı kim, neden öldürdü?

Ankara Altındağ'da, aynı evde kalan Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Asayiş şubesince başlatılan soruşturmaya terör ve istihbarat şubeleri de dahil oldu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Uyuşturucu hesaplaşması ya da fidye girişimi ihtimalleri üzerinde duruluyor.

5 Afgan'ı kim, neden öldürdü?

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Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

'da bir evde uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

Asayiş ekiplerince başlatılan soruşturmaya terör ve istihbarat şubeleri de dahil oldu.

Olay Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayetlerin en az 5 gün önce işlendiği tahmin ediliyor.

2 odalı evde bir ceset elleri bağlı dolapta, 4 ceset de yatakta bulundu.

5 Afgan'ı kim, neden öldürdü? - 1

İLK BULGULARA GÖRE UYKUDA ÖLDÜRÜLDÜLER

Afganlıların yatakta öldürülmesi, boğuşma izinin olmaması cinayetlerin gece geç saatlerde uyku sırasında işlendiği ihtimalini gündeme getirdi.

KATİL YA DA KATİLLERİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Olay yerinde iki kimlik bulundu ancak kimliklerin kime ait olduğuna ilişkin tespit yapılamadı.

Afganlılar geçici koruma statüsüyle mi yoksa yasadışı yollarla mı ülkeye girdiği araştırılıyor.

Geçici koruma statüsüyle ülkeye giren yabancıların parmak izi alınıyor.

5 Afgan'ı kim, neden öldürdü? - 2

Bu çerçevede olay yerinde bulunan kimliklerdeki bilgiler ve parmak izleri ile ilgili inceleme sürüyor.

Polis, cinayetin birden fazla zanlı tarafından işlendiği ihtimalini de değerlendiriyor.

5 Afgan'ı kim, neden öldürdü? - 3

UYUŞTURUCU HESAPLAŞMASI YA DA FİDYE GİRİŞİMİ İHTİMALİ

Olayın uyuşturucu hesaplaşması ya da başarısız bir fidye girişimi olabileceği de ihtimaller arasında. Olayla ilgili bilgilerine başvurulmak üzere Afganistan uyruklu bir kişi emniyete götürüldü.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan olayla ilişkisi bulunduğu belirlenen Afganistan uyruklu bir şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

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