5 akrabasını bıçaklayan adam "Bazen bana geliyorlar" diyerek kendini savundu

Bursa'da 5 kişiyi bıçaklayan Osman Ekin, hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 15 Temmuz'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu belirtilen Osman Ekin, ailevi nedenlerle ağabeyi Ö.E. (44), amcası F.E. (61) ve ağabeyinin kayınpederi A.C.Ü. (65) ile tartıştı.



Hakkında "kasten yaralama suçundan" Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Osman Ekin'in cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

"BAZEN BANA GELİYORLAR"

Son sözü sorulan Osman Ekin, psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürerek, "Pişmanım. Olay tarihinde kendimde değildim. Bazen bana geliyorlar. İlaç kullanmadığımda sıkıntı yaşıyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, adli tıp raporuyla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Osman Ekin'e, 5 kişiyi yaralama suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliye talebini reddedip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.