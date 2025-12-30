5 araç birbirine girdi, yol trafiğe kapandı
30.12.2025 10:49
DHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde buzlanma zincirleme kazaya neden oldu. 5 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.
Zonguldak'ta soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.
Ereğli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Yoldaki buzlanma nedeniyle halk otobüsü, işçi servisi, hafif ticari araç ve iki otomobil, kayarak birbirine çarptı.
Kazada araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile araçlar yoldan kaldırıldı.
Araç sürücüleri, hazırlanan kaza tutanağının ardından olay yerinden ayrıldı.
Yolda ulaşım normale döndü