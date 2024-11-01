5 araç TIR'dan düşen tomruklara çarptı, bir kişi öldü, dokuz kişi yaralandı



İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki TIR'dan yola, Savaştepe ilçesi Akpınar Mahallesi Taşlıkıran mevkisi yakınlarında üç tomruk düştü.



Arkadan gelen bir hafif ticari araç ile dört otomobil, tomruklara çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada bir kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.



Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, birini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.



Ölen kişinin cesedi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.