5 araçlık zincirleme trafik kazası

Buhara Evler Caddesi'nde İlim Yayma Cemiyeti yanında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Recep Tayyip E.’nin kullandığı otomobil, Neşet K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Arkasından gelen Veysel B. idaresindeki otomobil ile Murat A. idaresindeki otomobil ve Kenan S. idaresindeki otomobil de kazaya karıştı.

6 YARALI

Kazada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.