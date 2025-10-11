5 asırlık Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonunda sona gelindi

6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi yapılar, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ın önemli kültürel miraslarından biri olan yaklaşık 5 asırlık Ceyhan Köprüsü'nde de çalışmalar devam ediyor.

Kemer kalıp askılama işlemlerinin tamamlanmasının ardından taş kemer imalatında da sona gelindi. Köprünün özgün mimarisine uygun biçimde yürütülen onarım sürecinde hem statik güçlendirme hem de estetik dokunun korunmasına özel önem verildiği kaydedildi.

Restorasyonun yanı sıra köprüde aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarının da gerçekleştirileceği aktarıldı. Bu uygulamaların yıl sonuna kadar tamamlanarak köprünün yeniden hizmete sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.