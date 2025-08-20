5 asırlık Tacettin İbrahim Paşa Camisi’nde restorasyon yarılandı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kentte yürüttüğü tek yatırım projesi olan çalışma kapsamında bugüne kadar 4,7 milyon TL harcama yapıldı.

Toplam 19 milyon 395 bin TL bedelli projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 2023 yılı Şubat ayında başlayan çalışmaların ardından caminin kubbe, minare ve yapısal bölümlerinde aslına uygun yenilemeler gerçekleştiriliyor. Projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı.

CAMİNİN GEÇMİŞİ



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki bilgilere göre cami, 23 Mayıs 1495 tarihli vakfiyesinden anlaşıldığı üzere Hacı Beyzade Mevlana Safiyyüddin oğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırıldı. Vakfiyede yapı "imaret" olarak tanımlanıyor ve tabhaneler, cami ve müştemilattan oluştuğu belirtiliyor.

1943 depreminde caminin mihrap önü kubbesi, son cemaat yeri ve minaresi tamamen yıkıldı. 1955’te mahalle sakinleri tarafından yapılan basit onarımın orijinale uygun olmaması nedeniyle Vakıflar tarafından 1989’da restorasyon çalışmaları başlatıldı. Günümüzde ise tarihi yapı, avlu ve tabhaneleriyle yeniden aslına uygun hale getirilmeye çalışılıyor.