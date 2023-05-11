5 aylık bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı

BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI



Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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