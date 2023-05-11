5 aylık bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı

Kastamonu'da 5 aylık Esmanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ile sevgilisi tutuklandı. Küçük Esmanur'un otopsisindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan öldüğü belirlendi.

5 aylık bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı

'da Topçuoğlu Mahallesi Topçuoğlu Çıkmazı Sokak’taki bir evde önceki gün öğle saatlerinde 5 aylık Esmanur G., yatağında ölü bulundu.

Bebeğin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri tarafından anne Yasemin G. ile birlikte yaşadığı öğrenilen Cahit H. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasemin G. ile Cahit H., Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

5 aylık bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı - 1

ANNE İLE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan Yasemin G. ile Cahit H. tutuklandı.

Hayatını kaybeden 5 aylık Esmanur G.'nin cenazesi ise otopsi incelemesinin ardından Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde toprağa verildi.

5 aylık bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı - 2

BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Küçük Esmanur'un otopsi incelemesindeki ilk belirlemelere göre, yeteri kadar beslenemediği ve bakımsızlıktan hayatını kaybettiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...